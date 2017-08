Copa Diário de Futebol Amador começa neste domingo

A bola vai rolar! 05/08/2017 | 11h00 Atualizada em

Após meses de preparação e de muito trabalho, está tudo pronto para a bola rolar na 1ª edição da Copa Diário de Futebol Amador. O pontapé inicial da competição será dado neste domingo, às 15h30min, no Estádio Municipal de São Martinho da Serra, na partida entre o 7 de Setembro, time da casa, e o Ituano, de Santa Maria. Antes, às 15h, será realizada uma cerimônia de abertura oficial, com a presença de representantes da Liga Santa-Mariense de Futebol Amador (responsável pela organização), do Diário de Santa Maria (idealizador e apoiador da competição) e do prefeito de São Martinho, Gilson de Almeida.

Ao todo, serão 20 equipes de 11 municípios de cobertura do jornal, divididas em quatro grupos. Quatro jogos movimentam a 1ª rodada, que será completada em 20 de agosto, com mais quatro duelos, já que no dia 13 não haverá confrontos por conta do Dia dos Pais.

– Estamos com uma expectativa muito grande. Trabalhamos muito na organização e, agora, chega a hora de a bola rolar. No domingo, vamos passar a bola para os clubes, o palco está montado. Esperamos que a disciplina seja o ponto fundamental e impere em todos os jogos – projeta Danilo Silva, presidente da Liga.

7 de Setembro, de São Martinho da Serra, do atacante Rudinei, sediará a partida de abertura Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Antes da solenidade oficial, haverá um amistoso entre Amigos do Ari e veteranos do 7 de Setembro, às 11h. A Rádio Medianeira, de Santa Maria, transmite a partida principal, a partir das 15h, pelo 1.130 AM.

MAIOR TORNEIO DA REGIÃO

Os integrantes dos times que vão participar da Copa Diário saúdam a realização do evento, que é o maior a nível regional no futebol amador. Tanto que está sendo apelidada pelos dirigentes como a ¿Libertadores da Região Central¿, mesmo nome dado à antiga Copa A Razão, que teve 29 edições até 2016.

– Ficamos sem palavras para descrever a Copa Diário, é a Libertadores do futebol amador. É a cereja do bolo no ano – afirma o presidente do 7 de Setembro, Pedro Borges.

Opinião que é compartilhada pelo presidente do Boca Junior, José Doraci, que resume a importância para o clube em participar da edição de estreia.

– Não chorei no sorteio para não demonstrar para os outros. É uma emoção e uma honra muito grande participar da primeira Copa Diário – destaca Doraci, que foi um dos santa-marienses sorteados para a disputa.

Ituano, de Santa Maria, do zagueiro Donizete, jogará contra o 7 de Setembro na 1ª rodada Foto: Charles Guerra / New Co

Além disso, a competição também será uma oportunidade para que muitas equipes continuem jogando no segundo semestre, já que em alguns municípios, os campeonatos ocorrem somente nos primeiros meses do ano.

– A Copa Diário pode ser a nossa única oportunidade de jogar. O Citadino está indefinido em Santa Maria. Domingo vamos almoçar todos juntos e ir para o jogo. Tivemos uma reunião ontem para falarmos sobre a nossa estreia, que vai ser pautada na disciplina – garante José Divonei da Silva, presidente do Ituano, clube que foi um dos suplentes de Santa Maria no sorteio, mas acabou selecionado em função da desistência do Novapalmense, de Nova Palma.



COPA DIÁRIO – 1ª RODADA

6 DE AGOSTO

15h30min

Estádio Municipal de São Martinho da Serra

7 de Setembro x Ituano

Estádio Municipal de Júlio de Castilhos

Castelo Branco x Macleres

Estádio do Gepo — Tupanciretã

Madeireira Ivaí x Locomotv

Dois de Novembro — Santa Maria

Colorado x São Paulo

20 DE AGOSTO

15h30min

Estádio Municipal de São Pedro do Sul

Grêmio São-Pedrense x Cacequiense

Estádio Municipal de São Vicente do Sul

São Vicente do Sul x Boca Junior

Agudo

Porto Alves x Paineira

Vila Figueira

Clarion x Restinga Seca

GUIA DOS 20 CLUBES:

