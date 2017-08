Conheça os três times que formaram seleções para a disputa da Copa Diário

Em busca do título 16/08/2017 | 20h10 Atualizada em

A Copa Diário terá o complemento da sua 1ª rodada neste domingo com quatro jogos. Entre os times que entram em campo, estão três que foram formados exclusivamente para a competição organizada pelo Diário de Santa Maria e pela Liga Santa-Mariense de Futebol Amador. Como é o único campeonato de abrangência regional, as cidades de Restinga Seca, Cacequi e São Vicente do Sul montaram seleções municipais para entrar forte na briga pela taça.

Os restinguenses são os que mais angariaram jogadores dos times da cidade. O grupo de 25 atletas foi formado com os destaques das mais tradicionais agremiações do município, como o Móveis Rohde, o Secco, o Restinguense, o São Miguel, o Vila Rosa, o Ki-Turma e o União Recreativo São Luiz. A equipe está sob responsabilidade da Liga Restinguense de Futebol (Lirf), com apoio da prefeitura municipal.



– A Lirf recebe recursos da prefeitura, então, fizemos uma readequação e decidimos que tínhamos condições de participar. Não poderíamos deixar de jogar com a tradição que nosso município tem no futebol _ explica Henrique Böeck, diretor de esportes de Restinga Seca.



Em Cacequi, a reunião de jogadores de Milionários, Humaitá, Santa Vitória e Iponan possibilitaram criar o Grupo Esportivo Cacequiense. Conforme Gilmar Vargas, responsável pelo time, a participação na competição é uma alternativa de lazer para a cidade.



– Como o município é pequeno, tivemos que fazer uma seleção. Juntamos o que temos de melhor. Pegamos a zaga de um time, o ataque de outro, para ver se conseguimos ir bem – conta Vargas.



O que reúne menos equipes é o combinado de São Vicente do Sul. Para formar o grupo, foram chamados jogadores do Vila Rica, do Nápoli e do FKS Participações.