Começam os mata-matas no Citadino de Futsal de Santa Maria

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Na última rodada da primeira fase, o Projeto Futuro (laranja) goleou o Dores por 7 a 1 no sub-15 Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Chegou o momento da fase eliminatória no Campeonato Citadino de Futsal (Citadino/Construtora Jobim). A partir desta sexta-feira, as quadras do Ginásio Oreco, no Bairro Tancredo Neves, receberão somente duelos decisivos, nas quartas de final ou nas semifinais (veja, abaixo, os confrontos).

Um dos fatores positivos do campeonato, além da qualidade técnica das partidas, é a grande presença de torcedores nas arquibancadas. A entrada para acompanhar aos jogos é gratuita.

– O público está comparecendo e isso é o mais importante. A partir de agora, a tendência é de casa sempre cheia nessa fase de eliminatórias – comemora o organizador da competição e presidente da Liga Santa-Mariense de Futsal, Erony Paniz Jr.

O Citadino de Futsal começou em 19 de junho. Ao todo, 74 equipes, em nove categorias, iniciaram a competição. A previsão de término do campeonato é 25 de agosto.



1ª DIVISÃO — QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira

20h40min

Agrop. São Diogo x KeepFit/Fames

Segunda-feira — 14/8

20h40min

Kamikaiser x Ferroviária

22h40min

Elitte x Nápoli

Terça-feira — 15/8

22h40min

União Ind. x AABB

2ª DIVISÃO – QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira

19h40min

The Blacks x PSG

Segunda-feira — 14/8

19h40min

Illuminatis x Borussia

21h40min

São Caetano x River Plate

Terça-feira — 15/8

21h40min

Pañarol x Gulosão

3ª DIVISÃO — QUARTAS DE FINAL

Quarta-feira — 9/8

Shaktar Tneviks 4 x 2 Ajax

Sexta-feira

22h40min

Lokomotiv x Kaboom

Terça-feira — 15/8

20h40min

Laranja Mecânica x Atlético de Camobi

Quarta-feira — 16/8

21h20min

Dallas x Vanguardeiros

FEMININO — QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira

21h40min

Riograndense x UFSM Flamengo

Terça-feira — 15/8

19h40min

ACFF Santos x Atlético

VETERANOS — SEMIFINAIS

Quarta-feira — 16/8

20h20min

Leões Sulclean x Peñarol

22h20min

HR Engenharia x Locomotiv

SUB-17 — SEMIFINAIS

Quarta-feira — 16/8

19h40min

Projeto Futuro x Itaimbé

Quinta-feira — 17/8

19h

Locomotiv x Sant'Anna

SUB-15 — SEMIFINAIS

Segunda-feira — 14/8

19h

União Ind. x Sant'Anna

Terça-feira — 15/8

19h

Dínamo x Projeto Futuro

SUB-13 — FINAL

23/8

19h40min

Dores x Novo Horizonte

SUB-11 — SEMIFINAIS

Sexta-feira

19h

Novo Horizonte x Dores A

Quarta-feira — 16/8

19h

Dínamo x Projeto Futuro