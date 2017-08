Com futsal em alta em Santa Maria, UFSM e União estreiam na segunda fase da Série Bronze

Com moral 18/08/2017 | 19h28 Atualizada em

União Independente e UFSM Futsal iniciam neste sábado uma nova etapa na Série Bronze de Futsal. As duas equipes estreiam na segunda fase da competição e buscam a inédita classificação à fase de mata-mata. Para os universitários, que estão em sua segunda temporada na Bronze, a experiência será vivenciada pela primeira vez. Já o União chega à etapa pelo segundo ano consecutivo, em quatro anos no certame. O time criado a partir de um projeto da Universidade Federal de Santa Maria conquistou a classificação na última rodada, após uma sequência de 10 derrotas seguidas. Do outro lado, o União entra com a terceira melhor campanha da primeira fase e é um dos favoritos.

Na Chave 5, ao lado do Serade, de São Borja, 15 de Novembro, de Vila Maria, e Sercca, de Casca, com quem estreia, a UFSM quer aproveitar o entusiasmo pelo retorno da vitória. O confronto contra os donos da segunda melhor campanha da primeira fase será às 20h, no Ginásio do Corintians. O ingresso custa R$ 5. Apesar de ter adversários muito difíceis pela frente, o técnico Gabriel Pranke acredita na classificação.



– Queremos aproveitar a retomada da confiança nesses primeiros jogos para conseguir vencê-los. No nosso planejamento, disputamos a terceira vaga com o Serade, na teoria. Os outros dois times estão entre as melhores campanhas, o que dá a eles um favoritismo. Vamos buscar o terceiro lugar ou fazer o máximo de pontos possíveis para ser o melhor quarto (colocado) – projeta Pranke.



Dono da terceira melhor campanha na primeira fase, com 11 vitórias em 16 jogos, o União espera manter a boa fase e pretende utilizar a experiência do ano passado para, desta vez, avançar. No comando, o técnico Rodrigo Gomes, o Digo, já buscou informações sobre Atlético Candelariense, adversário deste sábado, às 20h, em Candelária, Teutônia e SI Cruz Alta, todos rivais na Chave 7.



– Pegamos uma chave pesada, mesmo com a terceira melhor campanha. Estamos estudando os nossos adversários. Mas estamos confiantes em passar. Quando o União começou, em 2014, era um saco de pancadas, pois era um projeto novo. Agora, não. Fizemos uma boa campanha e os oponentes já nos respeitam – avalia Digo.



Momento e Rivalidade



Este pode ser considerado um dos melhores momentos do futsal santa-mariense desde os anos 1980 e 1990, quando os times de Veículos Pozzobon e Jobi, respectivamente, fizeram belas campanhas estaduais. Os dois técnicos comemoram a fase e também a rivalidade que já transformou o duelo entre União e UFSM em clássico.



– Queremos fazer história por Santa Maria, assim como eles fizeram – destaca Digo.



– Virou clássico, ninguém quer perder. Inclusive, para amigos que estão do outro lado. Mas somos rivais apenas em quadra – ressalta Pranke.