Citadino de Futsal começa semifinais em quatro categorias

O Campeonato Citadino de Futsal de Santa Maria chega, definitivamente, a sua reta final. Com finalistas já definidos nas categorias sub-11, 13 e 15 e veteranos, iniciam-se nesta quinta-feira as disputas por vagas à final em outras quatro. Os primeiros duelos para tentar um lugar na disputa pelo título serão nas 1ª, 2ª e 3ª divisões e no feminino. No Sub-17, o Projeto Futuro, já classificado, aguarda o vencedor de Locomotiv e Sant'Anna. A final da categoria será no próximo dia 24.



As outras partidas das semifinais das categorias 1ª, 2ª, 3ª divisões e feminino, que iniciaram as disputas nesta quinta, serão na segunda-feira. Após a definição dos confrontos da final, as decisões serão na próxima sexta-feira. Exceto a da 3ª Divisão, que será um dia antes, junto do Sub-17 e Veteranos. Todos os jogos são disputados no Ginásio do Oreco, no Bairro Tancredo Neves.

1ª Divisão – Semifinais

Hoje (Quinta-feira)

São Diogo x Ferroviária



Segunda-feira

Elitte x AABB

2ª Divisão – Semifinais

Hoje (Quinta-feira)

Illuminatis x The Blacks



Segunda-feira

Peñarol x São Caetano

3ª Divisão – Semifinais

Hoje (Quinta-feira)

Kaboom x Shakter Tneviks



Segunda-feira

Vanguardeiros x Atlético de Camobi

Feminino – Semifinais

Hoje (Quinta-feira)

Dallas x Riograndense



Segunda-feira

Fames x Santos

Sub-17 – Semifinais

Semifinal - Hoje (Quinta-feira)

Locomotiv x Sant'Anna

Final - Quinta-feira (24/08)

Projeto Futuro x Locomotiv ou Sant'Anna

Sub-15 – Final

Quarta-feira (23/08)

Dínamo x União Independente

Sub-13 - Final

Quarta-feira (23/08)

Dores x Novo Horizonte

Sub-11 – Final

Quarta-feira (23/08)

Novo Horizonte x Dínamo

Veteranos – Final

Quinta-feira (24/08)

Leões Sulclean x HR Engenharia