Centro Hípico de Santa Maria sediou etapas de duas competições de salto

Hipismo 08/08/2017 | 21h03 Atualizada em

O Centro Hípico, localizado no Campo de Instrução de Santa Maria (CISM), sediou, no último fim de semana, provas em evento comemorativo aos 105 anos da 3ª Divisão Encouraçada (3ª DE).

Leia mais sobre hipismo

Na ocasião, foram realizadas a 2ª etapa do Campeonato de Salto da Liga Central de Esportes Equestres (LCEE) e a 3ª etapa do Campeonato de Salto do Comando Militar do Sul (CMS), ligas tradicionais de hipismo no Estado.

Cerca de 130 cavaleiros, de pelo menos 10 grupos, participaram da competição. A LCEE terá compromissos até a 7ª etapa, em 27, 28 e 29 de outubro, no Colégio Militar de Santa Maria.