Campeão municipal e regional de xadrez, aluno de Santa Maria tentará xeque-mate estadual

17/08/2017

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Quando se entra em uma competição, o espírito esportivo deve preponderar, mas é inegável que todo mundo quer ganhar. Neste final de semana, o aluno do 8ª ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, no Bairro Renascença, Juan Machado da Rosa, 14 anos, pode conquistar um título estadual de xadrez na categoria infantil. No entanto, mesmo que a medalha de primeiro lugar não venha na disputa, que será com concorrentes de todo o Estado, em Pantano Grande, o adolescente de família humilde e morador de uma das áreas mais vulneráveis da cidade já é um campeão na vida e no esporte.

Juan conquistou o direito de participar da final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) após passar pela fase municipal, em maio, e de uma segunda etapa que envolveu estudantes de coordenadorias regionais de educação, na última segunda-feira, ambas realizadas em Santa Maria. Na primeira, ele derrotou cinco adversários, e na última, dois.

O garoto que começou a jogar xadrez de forma despretensiosa e estuda as estratégias da modalidade em livros doados por um professor, já que não tem computador em casa para treinar com vídeos, está confiante na possibilidade de título no domingo.

– Comecei jogando por brincadeira, mas fui gostando e, hoje, jogo até com adultos e árbitros. Nunca imaginei que chegaria em uma final de estadual. Acho que dá para vencer. Eles (adversários) não me conhecem, e eu também não conheço eles, então, vamos resolver tudo no tabuleiro – ressalta Juan.

Apesar de saber que não é fácil, Juan quer tentar jogar xadrez profissionalmente. Se não der, cogita seguir carreira militar. Mas o seu sonho, mesmo, é jogar uma partida com o seu ídolo, Magnus Carlsen, 26 anos, campeão mundial de xadrez clássico em 2013 e bicampeão mundial de outras duas modalidades em 2009 e 2014 e 2014 e 2015.

Caso consiga o título em Pantano Grande, Juan se credencia para disputar uma vaga para os Jogos Escolares da Juventude, competição estudantil de nível nacional.