Boxeador de Santa Maria vence a terceira luta seguida

Invicto nos ringues 08/08/2017 | 18h50 Atualizada em

A luta do santa-mariense Bruno Massen, 19 anos, da Cavitchoni Team, para conseguir uma vaga nos campeonatos gaúcho e brasileiro de boxe, chegou ao terceiro round. E, pela terceira vez, o pugilista obteve sucesso em etapa classificatória. No 12º Torneio Novos Talentos, no domingo, em Canoas, ele bateu Gabriel Becker, da equipe Mano, de Bento Gonçalves, por 3 a 0, na categoria até 60 kg.

Boxeador de Santa Maria vence em torneio em Canoas



Foi a terceira luta e a terceira vitória de Bruno nas classificatórias para o Campeonato Gaúcho. Em 3 de setembro, ele volta a Canoas para mais uma etapa. Para chegar ao Estadual, que deve ser realizado no fim de setembro, ele precisa de cinco triunfos. No Gaúcho, por sua vez, ele pode conseguir vaga ao Torneio Sul-Sudeste, que classifica para o Campeonato Brasileiro. No certame nacional, os competidores podem lutar pelo Programa Bolsa-Atleta, do governo federal.

Competição solidária reúne lutadores da região e revela talentos



Apesar do grande objetivo ser a classificação, Bruno e seu técnico, Jonas Cavitchoni, buscam melhorar a cada luta, já que o atleta é iniciante na modalidade. Eles sempre perseguem o nocaute, uma marca da Cavitchoni Team.

Leia mais sobre boxe

—Trabalhamos duro este mês para alcançarmos o nocaute, e chegamos perto. Era um adversário muito duro. Mas o mais importante foi termos conseguido a vitória. O Bruno tem muito potencial e está cada vez mais forte. Logo, ele conseguirá chegar aos nocautes — avalia Jonas.