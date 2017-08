AVF soma mais uma vitória no Estadual Infanto-Juvenil de Vôlei

Categorias de base 14/08/2017 | 20h20 Atualizada em

A Associação Voleibol Futuro (AVF/Construtora Jobim) venceu uma partida e perdeu outras duas na segunda etapa classificatória do Estadual Infanto-Juvenil de Vôlei. Os jogos foram realizados em Lajeado, no sábado. A vitória foi diante de time de Garibaldi, por 3 sets a 0.

AVF perde duas e vence uma na estreia do Estadual Infanto

As derrotas, também por 3 sets a 0, ocorreram em duelos contra Grêmio Náutico União e a anfitriã, CEAT/Bira. Em seis partidas, nas duas primeiras etapas, a AVF venceu duas e perdeu quatro.

A próxima etapa está marcada para 20 de setembro. A AVF volta a jogar pelo Estadual em 26 de agosto, em Teutônia, com a equipe mirim e, no dia 27, com o infantil, em Estrela.