Atletas da base do Corintians embarcam aos Estados Unidos

Na terra do basquete 16/08/2017 | 19h56 Atualizada em

A quinta-feira será de despedidas para atletas do Corintians Basquetebol. Os irmãos Mateus Reichert Blume e Gabriel Reichert Blume deixam Santa Maria rumo aos Estados Unidos para estudar e jogar basquete. O segundo já estava em solo norte-americano desde o ano passado. Ele disputará mais uma temporada pela Schreiner University, do Texas.



Atleta do Corintians jogará campeonatos nos Estados Unidos



O irmão Mateus vai pela primeira vez. Ele ficará por três anos jogando e estudando na Allen Academy, na cidade de Bryan, também no Estado do Texas. Ambos fizeram as primeiras cestas no Ginásio Saul José Machline.



Nesta quarta, outro atleta da base corintiana, Breno Bopp Antonello, também embarcou para o mesmo destino. Ele cursará os dois últimos anos na Orangewood Academy e jogará pelo time da escola de Orange Groove, na Califórnia.