Atleta de escalada, santa-mariense busca título mundial na Alemanha

Até poderia, mas não será o topo do Monte Everest, no Nepal, o mais alto do mundo, que o santa-mariense Pedro Ferreira Nicoloso, 27 anos, quer alcançar. Atleta de escalada esportiva, ele quer ser o número 1 na sua modalidade. Nesta sexta-feira, o engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), embarca para a Alemanha em busca do título mundial na categoria boulder (entenda abaixo). Nos dias 18 e 19, no Estádio Olímpico de Munique, Nicoloso vai para a sua quinta Copa do Mundo de Escalada.

– Nós, brasileiros, estamos em um nível abaixo dos europeus, asiáticos e norte-americanos. Mas estamos trabalhando bastante para que isso mude. As minhas expectativas para este ano estão boas. Consegui me preparar bem, tracei estratégias novas e estou bem psicologicamente. O objetivo é ficar entre os 20 melhores, o que em termos brasileiros seria um feito incrível – destaca.



A melhor colocação do santa-mariense nas competições mundiais organizadas pela International Federation of Sport Climbing (IFSC), a Federação Internacional de Escalada Esportiva, em tradução livre, foi o 41º lugar no Mundial de Toronto, no Canadá, em 2015. Desde 2011, ele também competiu com atletas de outros países nas copas em Eidhoven, na Holanda, em Arco, na Itália, e em Paris, duas vezes.



Se a nível internacional Nicoloso ainda busca o topo, no Brasil ele já chegou ao lugar mais alto. Em abril deste ano, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, realizado em São Paulo. De quebra, assumiu a liderança do ranking da Associação Brasileira de Escalada Esportiva (ABEE). Mas isso foi graças aos constantes treinamentos que faz desde os 12 anos, quando conheceu o esporte, por incentivo do pai, depois que os familiares praticaram a escalada na Espanha.



– O meu pai sempre me incentivou, e comecei cedo. Sempre fui muito dedicado com as coisas que faço. Com 12 anos, já estava competindo. Com 13, fui morar um ano nos Estados Unidos. Lá, aprendi bastante e tive um salto muito grande. Quando voltei, organizei uma pequena academia em casa, fiz muitos contatos e comecei a viajar. Isso nunca parou mais – conta.



Na Alemanha, Nicoloso compete, no mínimo, contra outros 100 atletas. Ele precisa ser um dos 20 melhores da primeira fase para passar às semifinais. Destes, apenas seis disputam o título.



SONHO OLÍMPICO



No ano passado, foi anunciado que a escalada esportiva foi incluída na lista de modalidades para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Mesmo que não em definitivo, será a primeira vez do esporte em uma Olimpíada. As três modalidades estarão em disputa, e serão apenas 40 vagas. Mas o santa-mariense está confiante em conseguir uma delas.



– Acho que dá. Olhando as competições que eu tenho participado, vejo que estou crescendo. Acredito que, em mais três anos, dá para melhorar ainda mais e chegar a essa vaga. E a ABEE está trabalhando muito forte com o Comitê Olímpico Brasileiro para desenvolver o esporte – projeta.



Foto: Carol Coelho / ABEE,Divulgação

O ESPORTE

A escalada esportiva é dividida em pelo menos três modalidades: dificuldade, boulder e velocidade



- Boulder: A escalada é feita em pequenos blocos de pedra, de até seis metros, ou em paredes artificiais. Há desafios específicos a serem cumpridos. A pontuação é definida ao completar os chamados ¿problemas¿. O número de tentativas é levado em consideração. Nesta modalidade, não há equipamentos de segurança, mas apenas um colchão no solo para amortecer eventuais quedas



- Velocidade: A escalada é feita com equipamentos de segurança a partir do topo da parede ou da rocha. O vencedor é o que completar o percurso em menor tempo



- Dificuldade: É a escalada feita com uma corda, e o atleta precisa passá-la em pontos específicos para avançar pelo percurso. A classificação varia de acordo com a maior distância atingida pelo competidor