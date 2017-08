Atirador de Santa Maria comemora desempenho em Mundial de Tiro ao Prato

Quebrando os pratos 17/08/2017 | 20h06 Atualizada em

A estreia na meca do tiro ao prato mundial não foi com título, mas o desempenho foi altíssimo para o representante santa-mariense no The Grand American World Trapshooting Championships, conhecido como Grand American, competição de tiro ao prato considerada a maior do mundo. Durante a semana passada, na cidade de Sparta, no Estado de Illinois, nos Estados Unidos, o advogado Átila Moura Abella, 35 anos, representou a equipe Trap SM, da Socepe, no evento.



Em meio a quase 7 mil atiradores espalhados por cerca de 130 pedanas (locais de tiro), Abella teve um desempenho excelente. As primeiras posições ficaram longe porque os americanos estão muito à frente no trap americano, tanto é que a modalidade de tiro esportivo leve o nome deles. O advogado participou de duas provas na categoria Double A. No total, foram 200 tiros e 197 pratos quebrados em cada uma delas. Os primeiros colocados não erraram um alvo sequer.



Por isso, a avaliação de Abella é positiva sobre a participação na meca do tiro ao prato. Mas para o ano que vem, quando uma delegação com 15 santa-marienses deve rumar ao evento, a expectativa do atirador é brigar pelo título. O Grand American também serviu para que o atleta decidisse se continua no trap americano ou migra para a fossa olímpica, modalidade que é disputada nos Jogos Olímpicos.



– Eles são "top" demais lá. Para os padrões brasileiros, fui muito bem. Foi uma experiência fantástica. Vou treinar ainda mais porque o ano que vem quero chegar para disputar o título. Sobre a fossa, tenho certeza que estou no lugar certo. Por mais que o tiro olímpico seja fantástico, não tenho a intenção de virar atirador profissional – afirma Abella.



O santa-mariense também destacou a forma de recepção dos brasileiros em terras norte-americanas:



– Fomos muito bem recebidos. Estávamos com camisas da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, e eles nos paravam para tirar fotos e pediam as camisas como presente ou para trocar – relata.



Delegação brasileira que esteve em Sparta Foto: Átila Abella / Arquivo Pessoal

CAMPEONATO GAÚCHO



Hoje, Abella viaja a Passo Fundo junto com outros cerca de 30 atiradores da Trap SM para participar da 8ª etapa do Campeonato Gaúcho de Trap Americano, organizado pela Federação Gaúcha de Caça e Pesca. Na oportunidade, os atiradores de Santa Maria serão premiados por terem vencido cinco das 10 modalidades disputadas na última etapa, no mês passado, em Ijuí.