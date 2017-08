Assistente de Santa Maria faz melhor tempo em testes da FGF

Voando 08/08/2017 | 20h22 Atualizada em

Árbitro assistente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) há sete anos, Daniel Brondani, 29 anos, está acostumado aos testes periódicos da entidade. Formado em Educação Física pela UFSM em 2015, o personal trainer se superou na última avaliação para continuar no quadro da FGF. Em uma das três provas, no último dia 28, em Canoas, o santa-mariense fez o melhor tempo entre todos os assistentes do interior do Estado.



A avaliação é composta por três exames. O primeiro foi o que Brondani se destacou. Era preciso percorrer um percursos de 36 metros, intercalados em quatro trechos, de oito e 10 metros, realizando a troca de direção da corrida. Para ser aprovado, deveria fazê-lo em 9s80. Porém, o santa-mariense, que também é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, completou em 8s40. Nas outras etapas, foram cinco tiros de 40 metros e outras 40 corridas de 75 metros, com 25 metros para recuperação.



Apesar de quase uma década de FGF, Brondani ainda espera uma oportunidade para subir da Categoria C e poder trabalhar em jogos da elite estadual. Neste ano, ele atuou em partidas da Divisão de Acesso e da Terceirona Gaúcha.



– Temos um quadro de árbitros bem grande, e que está em constante renovação. Claro que temos a perspectiva de subir para uma Categoria A, chegar à CBF, mas o meio de evolução é um pouco difícil. No Interior temos menos oportunidades. Mas faço porque gosto, a sensação de estar dentro do campo é muito boa. Felizmente, tive um bom tempo e consegui me manter no quadro – destaca Brondani.