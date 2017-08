ASI define campeões em torneio de bochas de duplas

Esportes 09/08/2017 | 19h16 Atualizada em

A Associação Santamariense de Imprensa (ASI) sediou, na terça, na Sociedade Unidos, no Bairro Urlândia, um torneio de bochas de duplas. Ao fim da competição, a dupla campeã foi Adão Trindade e Sérgio Savian, com Luiz Carlos Druzian na reserva.

Eles venceram Nando Guimarães e Leonel Vargas, com Rubismar Scremin na suplência, pelo escore de 15 a 6. O próximo torneio de bochas da ASI, agora na modalidade de trios, ocorre no próximo dia 22, com inscrições até 18 de agosto.