Asena filia 21 atletas à Confederação Brasileira de Canoagem

De olho no desenvolvimento da canoagem em Santa Maria, a Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena) deu uma remada e tanto nesta semana. A entidade filiou 21 atletas, dos 12 aos 38 anos, à Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) – 13 deles são novos e integrantes do Projeto Remar.

Com o investimento de aproximadamente R$ 2 mil, os canoístas estarão aptos a participar de todas competições organizadas pela entidade máxima do esporte a nível nacional, concorrer a vagas para campeonatos internacionais e vagas à seleção brasileira, além do Bolsa-Atleta, que é concedido levando em conta o desempenho no Campeonato Brasileiro.

— Todos eles já estão com as carteirinhas nas mãos. É um trâmite comum, mas muitas entidades não são filiadas nas suas federações e confederações. Tomamos esse cuidado para que se tenha sempre o vínculo no órgão que comanda a modalidade e que está atrelado ao Comitê Olímpico Brasileiro — explica Givago Ribeiro, que é diretor de projetos da Asena.

Além dos benefícios relativos à competição, com isso, a Asena também conta com um banco de dados da CBCa que permite acompanhar o tempo de cada atleta em cada prova. As filiações só foram possíveis pelos quatro patrocinadores da Asena e também pelos padrinhos do Projeto Remar, uma ação de captação de recursos desenvolvida pela entidade.

CONFIRA A LISTA:

Alexandre Stanque Machado

Cristina Bitencourt

Gilvan Ribeiro

Givago Ribeiro

Robert Almeida Gonçalves

Arthur Carvalho Santacreu

Rafael Santacreu

Branda Lopes Fernandes — Remar

Bruna Martins Carvalho — Remar

Daniel Siqueira Machado — Remar

Dieferson Spindola Oliveira — Remar

Emili Santos da Silva — Remar

Felipe Fernandes de Almeida — Remar

Gabriel Vieira da Rosa - Remar

Gustavo Silva dos Santos — Remar

João Henrique de Almeida Garcia — Remar

Kauã do Nascimento Rodrigues — Remar

Luiza Eduarda da Silva — Remar

Mariane Santos da Silva — Remar

Vitor Hugo Schineider da Silva — Remar

Weslyn Schifelbein — Remar