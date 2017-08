Após duelo local, UFSM e União conhecem adversários na segunda fase do Estadual Sub-20

Classificados 14/08/2017 | 20h44 Atualizada em

O União Independente e a UFSM Futsal conheceram seus adversários na segunda fase do Estadual de Futsal Sub-20, e no caso do primeiro, também no Sub-17, nesta segunda-feira. No sub-20, no último domingo, houve confronto entre os santa-marienses. União e UFSM se enfrentaram pela última rodada, ambos com classificação já garantida com antecedência. O jogo foi no ginásio do Coríntians e acabou com vitória do time universitário por 3 a 2. Com isso, a equipe tomou a 3ª posição do União, o que influenciou na colocação das equipes na segunda fase.



A UFSM ficou na Chave 4, novamente com o Atlântico, de Erechim, e o Lagoa, de Lagoa Vermelha, e com Assoeva, de Venâncio Aires, e o Bella, de Caxias do Sul. O União ficou na Chave 3, ao lado de AAFS, de Soledade, UJR, de Novo Hamburgo, ACBF, de Carlos Barbosa, e Flores da Cunha. Os quatro melhores de cada grupo avançam.



SUB-17

Pelo sub-17, o União também teve compromisso na última rodada. Mesmo com a derrota por 4 a 1 para a AABB, de Rio Grande, domingo, no CDM, os santa-marienses ficaram com o 3º lugar. Na segunda fase, eles encaram o Brilhante e a ACBF. Os dois primeiros passam de fase, após jogarem entre si.