União Independente vence a quarta seguida e sobe para o 3º lugar na Série Bronze

04/06/2017 | 20h02

O União Independente embalou na Série Bronze de Futsal. No sábado, em noite de rodada dupla no ginásio principal do Centro Desportivo Municipal (CDM) – local que recebeu as primeiras partidas na temporada, já que estava com problemas na rede elétrica –, a equipe de Santa Maria bateu a líder da Chave 1, a Ser Santiago, por 3 a 2, e chegou à quarta vitória consecutiva na competição.

Com o resultado, o União subiu para a 3ª posição no grupo, com 15 pontos, e fica a apenas um da equipe santiaguense.

No outro duelo do sábado, no CDM, o Nova Geração perdeu por 4 a 3 para o São José, de Cachoeira do Sul. Com a derrota, o time cai para o 6º lugar na tabela de classificação, com 10 pontos em oito partidas.

A outra representante da cidade no campeonato, a UFSM Futsal, folgou na rodada e volta às quadras no próximo sábado, às 20h, contra o Serade, em São Borja. Também sábado, às 20h, o União Independente recebe a ACF, de Caçapava do Sul, em Santa Maria. Já o Nova Geração folga na rodada.