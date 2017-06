UFSM  e União perdem pelo Estadual Sub-20 de Futsal

Derrotas 05/06/2017 | 21h12 Atualizada em

O UFSM Futsal e o União Independente perderam no sábado pelo Estadual de Futsal Sub-20. A UFSM levou 5 a 4 do São José Inhacorá, jogando em Santa Maria. O União foi derrotado pelo Lagoa Futsal, fora de casa, por 7 a 6.



Três times do União Independente estreiam pelo estadual de base de futsal



A UFSM fica no 5º lugar da Chave 2 com três pontos em três jogos. Já o União é o 6º e último colocado, com nenhum ponto em dois jogos. O próximo compromisso das duas equipes é justamente o confronto local entre elas, no dia 25 de julho.