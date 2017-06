"Triste pelo resultado, mas feliz pelo trabalho feito", afirma técnico do Inter-SM

Comandante 03/06/2017 | 18h52 Atualizada em

O time do técnico Vinicius Munhoz ficou marcado pela boa técnica e por jogar com a bola no pé, algo que foi pouco visto na derrota por 4 a 1 para o São Luiz. Na avaliação do treinador, a equipe não fez uma boa atuação no Estádio 19 de Outubro. O comandante diz que vários fatores contribuíram para a eliminação, principalmente, a condição do gramado e a qualidade da equipe ijuiense.

– O contexto tem que ser levado em conta. Oscilamos um pouco. Tivemos muita dificuldade em controlar o jogo, tendo em vista a qualidade do São Luiz. O gramado prejudicou mais a nós, pela nossa característica de jogo. Mas, não fomos bem – reconheceu o treinador.

Outro fator elencado por Munhoz como prejudicial foi a impossibilidade de treinar adequadamente, devido à chuvarada das últimas semanas.



– A nossa semana já não foi boa, porque não tivemos condições de treinar por causa da chuva. E isso é fundamental. Criamos uma baita expectativa em cima desse jogo, pelo que fizemos durante toda a competição. Mas o São Luiz também precisa ser parabenizado porque é uma bela equipe – explica.

Por fim, Munhoz parabenizou os seus jogadores e elogiou o trabalho de todos os integrantes do Inter-SM.– Estou muito feliz pelo que esses meninos fizeram. Temos algumas coisas importante que foram resgatadas, como o nosso torcedor, que esteve aqui em grande número. Sinto-me triste pelo resultado, mas feliz pelo trabalho feito. De acordo com as nossas possibilidades, chegamos até onde poderíamos chegar – enaltece Munhoz.