Torcida do Inter-SM compareceu e foi protagonista na temporada

04/06/2017

Não será a eliminação na Divisão de Acesso que afastará a torcida do Inter-SM do Estádio Presidente Vargas. Muito pelo contrário. Na temporada 2017, o público retornou em peso à Baixada e demonstrou que o amor pelo futebol está bastante vivo em Santa Maria. Apesar da derrota sofrida, os alvirrubros reconhecem o belo trabalho da diretoria, da comissão técnica e dos atletas, que resgataram o orgulho nas arquibancadas.

— Muitos torcedores saíram chorando (do Estádio 19 de Outubro). Não com raiva do time ou achando que estava tudo errado. Mas, sim, porque não tinham condições emocionais de ficarem ali. Os que ficaram aplaudiram a equipe depois do jogo. Tem que reconhecer que os caras lutaram. Perdemos muitos jogadores experientes no decorrer do campeonato. Tínhamos dificuldades financeiras e superamos clubes fortes como Pelotas, São Gabriel, Esportivo, Brasil-Fa, Glória, Aimoré. Todos investiram muito mais do que nós — afirma Nelson Leal, 52 anos, um dos cerca de 500 torcedores do Inter-SM que estiveram presentes na casa do São Luiz.

— Estamos tristes, mas a sensação do torcedor, na maioria, é que foi um ano muito positivo. A torcida voltou com tudo. A gente não esperava chegar tão longe, e eles (jogadores e comissão técnica) nos fizeram sonhar — agradece Nelson.

Nas redes sociais, a paixão pelo time de Santa Maria se fez presente de forma ainda mais intensa depois da derrota:

— Ano que vem tem mais um campeonato. Seguiremos tentando a nossa sonhada vaga e seguiremos apoiando nosso time. Não temos 10 milhões de folha salarial, não temos milhões de torcedores, não temos nem gente pra trabalhar no clube, mas temos pessoas que gostam do Inter de Santa Maria. E isso precisa sempre ser resgatado — escreveu Guilherme Bitencourt, da Associação Avante Alvirrubro.