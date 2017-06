Santa Maria Soldiers pegará o Porto Alegre Pumpkins na semifinal do Gauchão

Rumo ao tetra 05/06/2017 | 19h59 Atualizada em

Soldiers tem 100% de aproveitamento neste ano Foto: Charles Guerra / New Co

Foram definidos, no fim de semana, os confrontos das semifinais do Gauchão de futebol americano. O Santa Maria Soldiers, que já estava classificado aos playoffs (fase eliminatória), enfrentará o Porto Alegre Pumpkins. O duelo, em partida única, será disputado no Estádio Presidente Vargas, em 18 de junho. Na outra semifinal, o Juventude FA receberá o Santa Cruz Chacais, em Caxias do Sul, no próximo dia 17.

Soldiers termina a primeira fase do Gauchão com 100% de aproveitamento

— É um adversário tradicional. Gostamos bastante de jogar contra eles, porque há uma rivalidade. Eles evoluíram bastante. Vai ser um jogo bom — avalia o presidente do Soldiers, Diogo Hartz.

Caso o time santa-mariense passe pelos porto-alegrenses, a final do campeonato também será na Baixada, em 1º de julho.

— Sempre é bom jogar em casa e ter a torcida ao nosso lado. Uma possível final em Santa Maria também serve como motivação para a próxima partida — afirma Hartz.

No último encontro entre Soldiers e Pumpkins, a equipe de Santa Maria venceu por 68 a 6, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Liga Nacional, em São Leopoldo.

O Soldiers é o atual campeão gaúcho e busca o tetracampeonato estadual. No ano passado, o exército verde e preto da cidade bateu o Juventude por 21 a 3 e levantou a taça da competição, no Gigante Bowl, em grande evento organizado pelo Inter, no Estádio Beira-Rio. Já nesta temporada, o clube da Capital não manifestou interesse em realizar uma segunda edição.

Pedro Pavan: "Prepare-se para a 1ª edição do Baixada Bowl"



O time de futebol americano de Santa Maria terminou com a melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento em cinco rodadas, 331 pontos marcados e apenas 12 sofridos. Os ingressos para o confronto semifinal devem começar a ser vendidos, com valores a partir de R$ 5, nesta sexta-feira.