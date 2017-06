"O Inter-SM é grande e merece estar na primeira divisão gaúcha", diz artilheiro Eduardo

Não deu 03/06/2017 | 18h19 Atualizada em

Ao final da partida, os jogadores do Inter-SM estavam bastante abatidos. Principalmente, o goleiro Ian, que saiu de campo chorando e teve de ser consolado pelos companheiros. Apesar do resultado ruim, a maioria deles exaltou a boa campanha do time e o comando do técnico Vinicius Munhoz. Eles também fizeram questão de parabenizar a torcida santa-mariense e pediram para que a cidade continue apoiando o clube.

Inter-SM perde para o São Luiz e dá adeus ao sonho de voltar à Série A do Gauchão



– Infelizmente, não conseguimos o tão sonhado acesso. O Inter-SM precisa voltar à Série A. Fica um sentimento muito triste de não conseguir dar isso ao nosso torcedor neste ano. Pecamos em alguns detalhes e pagamos o preço – avalia o capitão alvirrubro, o zagueiro Dionatan.

O artilheiro Eduardo foi na mesma linha do seu capitão e fez questão de enaltecer a temporada, já que o Inter-SM não era apontado como um dos candidatos a chegar às fases finais da Divisão de Acesso.

– Não conseguimos o objetivo final. Lutamos, trabalhamos, o grupo está de parabéns. Infelizmente, não deu certo. Mas não para aqui. O Inter-SM é grande e merece estar na primeira divisão – destaca Edugol, que foi o artilheiro da equipe na competição, com nove gols.