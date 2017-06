Inter-SM perde para o São Luiz e dá adeus ao sonho de voltar à Série A do Gauchão

Sonho adiado 03/06/2017 | 17h44 Atualizada em

O sonho alvirrubro foi adiado mais uma vez. Na tarde de sábado, no Estádio 19 de Outubro, o Inter-SM perdeu por 4 a 1 para o São Luiz e foi eliminado da Divisão de Acesso — na partida de ida da semifinal, o clube de Santa Maria havia vencido por 1 a 0 na Baixada.

Após quatro anos, Marquetto deixará a presidência do Inter-SM



Os gols do jogo foram marcados por Léo Mineiro (duas vezes), Ronaldinho Gramadense e Jean Dias, para os donos da casa, e por Chiquinho, para os santa-marienses. Com o resultado, a equipe de Ijuí garantiu a vaga no Gauchão 2018. Na outra semifinal, o Avenida passou pelo Lajeadense e também conquistou o acesso à Série A.

O JOGO

Empurrado pelos seus mais de 5 mil torcedores, o São Luiz começou avassalador e abriu o marcador logo aos sete minutos de partida. Léo Mineiro aproveitou rebote na grande área e chutou forte, sem chances para Ian. Após sair atrás no placar, o Inter-SM conseguiu manter a tranquilidade e chegou ao empate.

"Infelizmente, não conseguimos", lamentam jogadores do Inter-SM



O artilheiro Eduardo fez grande jogada individual e tocou para Chiquinho, que empurrou para as redes, de canhota, aos 22 minutos. Antes do intervalo, atletas dos dois times se envolveram em uma confusão e trocaram socos e empurrões. Ayrton e Ari, um de cada lado, acabaram expulsos.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Na metade final de partida, precisando de mais dois gols, o São Luiz partiu para o abafa. E, logo aos três minutos, Ronaldinho Gramadense arriscou chute forte em cobrança de falta e acertou o canto do goleiro Ian: 2 a 1 para os donos da casa. Depois do susto no começo do segundo tempo, o técnico Vinicius Munhoz tirou o atacante Eduardo e colocou o zagueiro Adriano Alemão. A estratégia fez com que os ijuienses dominassem o campo de defesa alvirrubro. Com isso, o terceiro gol foi questão de tempo. Aos 22, o árbitro Leandro Vuaden assinalou pênalti de Cássio em Jean Dias. Léo Mineiro deslocou o arqueiro alvirrubro e fez 3 a 1.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Torcida compareceu e foi protagonista

Em desvantagem, Munhoz inverteu a estratégia e colocou o atacante Felipe Gaúcho. Aos 28 minutos, em arrancada do campo defensivo, Wallan Luan, que, pouco antes, havia entrado na vaga de Chiquinho, ia ficando cara a cara com o goleiro Jonatas, mas foi puxado pelo zagueiro Gonçalves na risca da grande área. O defensor do São Luiz foi expulso.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Com um a mais, o Inter-SM foi para cima. Porém, de forma desorganizada, pecou em várias finalizações e, aos 44, foi castigado com um gol de Jean Dias, em contra-ataque rápido. Fim de jogo: Inter-SM eliminado e São Luiz classificado ao Gauchão.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Inter-SM 1

Ian; Théo, Dionatan, Paulo Henrique e Cássio; André, Marquinhos, Ícaro (Felipe Gaúcho), Chiquinho (Wallan Luan) e Ayrton; Eduardo (Alemão). Técnico: Vinicius Munhoz



São Luiz 4

Jonatas; Maicon, Gonçalves, Talheimer (André Bahia) e Xaro; Zé Lucas (Matheus), Jeferson Pril e Ronaldinho Gramadense; Jean Dias, Ari e Léo Mineiro (Tiago Gaúcho). Técnico: Paulo Henrique Marques



Gols: Léo Mineiro (duas vezes), Gramadense e Jean Dias (S); Chiquinho (I)



Expulsões: Ari, Gonçalves e Maicon (S) e Ayrton e Cássio (I)



Amarelos: Gramadense, Jean Dias (S), Dionatan (I)



Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Leirson Martins e José Calza



Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí