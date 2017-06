Fames/União goleia fora de casa pelo Estadual Feminino de Futsal

Bom resultado 05/06/2017 | 20h55 Atualizada em

As gurias do Fames/União continuam fazendo bonito no Estadual de Futsal Feminino. Desta vez, pela 3ª rodada da competição, elas venceram a AMF, de Marau, fora de casa, por 3 a 0. Depois de perder na estreia para a ACBF na estreia fora de casa, na última rodada elas já haviam vencido no primeiro jogo em Santa Maria.

Jogando em Marau, no sábado, as meninas santa-marienses jogaram bem e não deram chances as donas da casa. Os gols foram marcados por Diéli Burtet, duas vezes, e Tiphanie Amaral. O time volta a jogar no próximo domingo, em Cruz Alta, contra o Verdes Mares.