Diretoria do Inter-SM deve decidir participação na Copa FGF até o final deste mês

Além da movimentação para acertos financeiros com os jogadores, a segunda-feira também já foi de planejamento no Estádio Presidente Vargas. Há um certo otimismo entre os dirigentes do Inter-SM para que o clube jogue a Copa FGF no segundo semestre. A direção chegou a comunicar à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) que não poderia comparecer de uma reunião sobre a competição, que seria nesta segunda-feira, mas que acabou sendo adiada.



A FGF informa que os clubes precisam confirmar participação na Copinha até 3 de julho. No entanto, segundo o diretor de futebol alvirrubro, Cezar Saccol, a definição sairá, no máximo, no fim deste mês. Nesta semana, o departamento de futebol fará uma apresentação sobre o desempenho no primeiro semestre e, até sexta-feira, deverá ocorrer um encontro com a direção e os conselheiros para discutir a participação ou não no campeonato.



– O nosso primeiro objetivo é montar uma base para o ano que vem. Temos que avaliar alguma maneira de pensar o clube, também. Tentar a liberação do estádio por cinco anos, que falta pouca coisa, aumentar o número de sócios. Se pararmos totalmente, vai ficar ruim – afirma Saccol.



Apesar de não ter nada definido, várias situações estão sendo estudadas nos bastidores da Baixada. O lançamento de um novo plano de sócios é uma tendência para os próximos meses. Além disso, caso o clube realmente jogue no segundo semestre, uma das iniciativas tratadas internamente será fazer contratos de um ano com os jogadores para que boa parte do time continue para a Divisão de Acesso de 2018.



O congresso técnico da Copa FGF está marcado para 17 de julho, e o início da competição, para 5 de agosto. Em 2017, o campeão da Copinha ganhará vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão.