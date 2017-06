Em casa 05/06/2017 | 20h32 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Time de Santa Maria (de branco) perdeu por 77 a 55 Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Corintians perdeu os 100% de aproveitamento no Estadual de Basquete de categorias de base. Na noite desta segunda-feira, no Ginásio Saul José Machline, a equipe sub-17 de Santa Maria foi derrotada pelo Corinthians, de Santa Cruz do Sul, por 77 a 55.

Já no final de semana, os times sub-15 e sub-17 voltaram com duas vitórias de Bagé. Os santa-marienses derrotaram o Bagé Basketball Club por 73 a 30, no sub-17, e por 90 a 35, no sub-15.