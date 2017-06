Após quatro anos, Heriberto Marquetto deixará a presidência do Inter-SM

Até breve? 04/06/2017 | 20h27 Atualizada em

Heriberto Marquetto, 62 anos, deixará a presidência do Inter-SM nesta semana. A partir de terça-feira, o vice João Carlos Côvolo assume o lugar do mandatário, que ficou por quatro anos à frente do clube de Santa Maria. Com isso, a próxima eleição, que estava marcada para outubro, deve ser antecipada.

– Há 60 dias, já tinha comunicado à direção que pagaria a rescisão dos jogadores e me afastaria. Estou me afastando para dar uma descansada. Estou há quatro anos sem tirar férias. Mas o Inter-SM está no caminho certo – garante Marquetto.

– Quem for assumir vai pegar o clube em melhores condições e vai ter o meu apoio. Vou continuar colaborando, mas sem cargo nenhum. É o clube que torço. É o clube que eu amo. Não tem Grêmio nem Inter – declara-se o mandatário, que deixa como principal legado a negociação de dívidas trabalhistas, que, em 2013, eram 68 e, agora, apenas cinco.

INCERTEZA

Após a eliminação na Divisão de Acesso, a semana deve ser de despedidas no Estádio Presidente Vargas. Nesta segunda-feira, Marquetto começará a pagar a rescisão dos jogadores.

Há indícios de que o clube possa manter boa parte do grupo para a disputa da Copa FGF do segundo semestre. No entanto, ainda não há definição sobre a participação alvirrubra na competição.