Universitário perde em campo, mas 1º Rugby Day é um sucesso de público

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) respirou rúgbi neste domingo. Desde o início da manhã até o final da tarde, milhares de pessoas passaram pelo local que recebeu três jogos do Universitário Rugby pela 1ª Divisão do Campeonato Gaúcho contra o S.C. Rugby, de Caxias do Sul. Apesar do bom público, dentro de campo o resultado não foi o esperado. O Universitário acabou derrotado nas três categorias.

No jogo dos juvenis, às 10h, os serranos venceram por 45 a 8. Já no jogo das 13h, da categoria intermediária, os santa-marienses foram derrotados por 52 a 13. Na partida mais importante, do grupo principal, o Universitário lutou, mas acabou perdendo por 31 a 20.

O próximo jogo do Universitário será contra o Brummers, em Novo Hamburgo, no dia 22 deste mês. O time de Santa Maria quinta posição do grupo.

