Universitário e Soldiers levam mais de 4 mil torcedores às arquibancadas

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Baixada recebeu 1,5 mil pessoas no jogo de domingo entre Soldiers e Chacais Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A prova em números do crescimento do rúgbi e do futebol americano em Santa Maria pôde ser ratificada nesse domingo. Apesar da coincidência de horários, as duas equipes da cidade conseguiram superar as expectativas e, juntas, levaram mais de 4 mil torcedores aos seus eventos.

No lado do Universitário Rugby, que promoveu a 1ª edição do Rugby Day, cerca de 2,5 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições da UFSM, das 9h30min às 20h, para prestigiar as partidas — equipe perdeu por 31 a 20 para o Serra Caxias, no confronto principal, válido pelo Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão —, além das atividades culturais e gastronômicas oferecidas.

— Quando eles (Universitário) conquistaram a vaga na primeira divisão, no ano passado, tinha umas mil pessoas (no Centro de Eventos). Estamos muito contentes. Foi muito trabalho, mas tivemos o reconhecimento das pessoas — comenta o responsável pelo marketing do Universitário Rugby, Vadson Shefer.

O recorde de torcedores no domingo, na UFSM, também é um dos maiores da história do rúgbi gaúcho.

— Não tem nada registrado. Dá para dizer que é um dos maiores públicos do Estado. Mas é difícil precisar uma informação oficial — explica Muray Lizzot, atual diretor técnico da Federação Gaúcha de Rugby (FGR) e presidente da FGR entre 2013 e janeiro de 2017.

Universitário Rugby promoveu a 1ª edição do Rugby Day no domingo e contou com a presença de mais de 2,5 mil pessoas Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Além do retorno de público, o Universitário também garantiu um reforço em caixa. Cada food truck presente no evento repassará ao clube R$ 1 por lanches e bebidas comercializadas. A equipe ainda anunciou uma parceria com a Sierra Hamburgueria e com a Delivery Much, as quais destinarão R$ 5 a cada combo Deliverest (tipo de hamburguer) vendido.

Já o Santa Maria Soldiers teve 1,5 mil torcedores nas arquibancadas do Estádio Presidente Vargas, na tarde de domingo, em vitória por 60 a 0 contra o Santa Cruz Chacais, em duelo da 2ª rodada do Gauchão de futebol americano — recorde anterior era de 1 mil pessoas em partida contra o mesmo Chacais, no Gauchão do ano passado.

— Vamos trabalhar para superar esse número no próximo jogo. Vendemos em torno de 1 mil antecipados e 500 na hora do jogo. O primeiro motivo para o sucesso de público é o time estar indo bem no campeonato. Mas há um ambiente familiar e agradável nas partidas — garante o presidente do Soldiers, Diogo Hartz.

O público de 1,5 mil representou cerca de R$ 4 mil de renda para o Soldiers. Além disso, mais R$ 4 mil foram obtidos com a copa. Do total, após pagamento de aluguel do campo, compra de tintas e outras despesas, o time deve ficar com R$ 3 mil em caixa, valor que é destinado ao pagamento de viagens para a temporada.