UFSM Futsal vence último amistoso antes da estreia na Série Bronze

Preparação 03/04/2017 | 20h11 Atualizada em

O time da UFSM Futsal realizou no sábado passado, o último amistoso antes da estreia na Série Bronze do Estadual de Futsal. O amistoso foi realizado no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, contra o KeepFit/Fames. No final, vitória por 8 a 4 na estreia do técnico Gabriel Pranke.

Leia mais notícias sobre o UFSM Futsal

Os gols da UFSM foram marcados por Tiago, Lucas, Feijão, Jean, Jonatan, Silvan e Léo, duas vezes. A equipe só havia disputado um amistoso até agora. A UFSM Futsal volta a entrar em quadra, em jogo válido pela 1ª rodada da Série Bronze, no próximo sábado. A partida será no ginásio do Sest/Senat, contra a ACF, de Caçapava do Sul, pela Chave 1.