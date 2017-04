Três duplas de Santa Maria participam do Estadual de Bocha Adaptada

Paradesporto 03/04/2017 | 20h30 Atualizada em

Santa Maria esteve representada, no último sábado, na 1ª etapa do Campeonato Estadual de Bocha Adaptada em Duplas, realizada em Passo Fundo. Três duplas da cidade participaram da competição e conseguiram bons resultados, com destaque para a estreia do time feminino, formada por Adriana Dias e Cláudia Ravazi.

Atual campeão, Francisco Hoffmann começa Estadual de Bocha Adaptada em 6º lugar



Elas ficaram com a quarta posição.Além delas, participaram também Francisco Hoffmann (atual campeão gaúcho individual) e Vanderson Saydelles, que conseguiram a segunda posição na etapa. A dupla Jari Pacheco e Marcos Brandão ficou com o 6º lugar. Restam ainda mais cinco etapas para definir os campeões. O próximo compromisso é no dia 6 de maio, em Porto Alegre.