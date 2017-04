Soldiers volta a massacrar adversário e assume liderança do Gauchão

Futebol Americano 02/04/2017 | 17h53 Atualizada em

Em sua estreia em casa pelo Gauchão de Futebol Americano, o Santa Maria Soldiers voltou a dar show em campo. Os soldados santa-marienses não deram chances para o Santa Cruz Chacais e venceram por 60 a 0, em jogo realizado no Estádio Presidente Vargas, que recebeu um bom público. Com a segunda vitória em dois jogos o time de Santa Maria assume a liderança do Grupo A.

Dentro de campo o Soldiers não deu chances aos adversários e mostrou, mais uma vez, solidez defensiva. No primeiro jogo pela competição a vitória foi por 84 a 0 contra o São Leopoldo Mustangs, na Região Metropolitana.

Neste domingo o ataque também estava inspirado, comandado pelo running back (corredor) Guilherme Busanello, que marcou três touchdowns (TD) e foi o melhor da partida. Os outros TD's foram marcados por Vinicius Zanon, Douglas Rodrigues, Clinton Greenaway, João Antônio Siqueira e Bruno Barba. Os extra points foram anotados por Felipe Santana (5) e Maurício Faé (4), que também acertou um field goal.

O Soldiers volta a jogar no próximo dia 22, contra o Porto Alegre Bulls, na Capital.

