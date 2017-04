São Gabriel empata com o Aimoré e encerra sequência de derrotas na Divisão de Acesso

1 a 1 03/04/2017 | 22h07 Atualizada em

Após uma série de três derrotas consecutivas, o São Gabriel empatou em 1 a 1 com o Aimoré, na noite desta segunda-feira, em duelo da 7ª rodada da Divisão de Acesso. Os gols da partida foram marcados por Marco Antônio, para o Aimoré, e por Rilber, para o São Gabriel.

Com o resultado, o Sanga vai a 8 pontos, e segue na 7ª posição do Grupo A. Na próxima rodada, no domingo, o time do técnico Círio Quadros recebe o mesmo Aimoré, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa.