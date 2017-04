Riograndense recomeça jornada para sair do fundo do poço

Reportagem especial 01/04/2017 | 12h00 Atualizada em

Daqui a pouco mais de um mês o Riograndense completa 105 anos. É o clube de futebol mais antigo de Santa Maria. E, pela primeira vez em sua história centenária, o Periquito jogará a Terceirona gaúcha após ser rebaixado em campo. É, talvez, junto aos dois períodos em que fechou as portas (de 1979 a 1984 e de 1986 a 1998), o mais delicado. Mas quais foram os motivos que levaram o clube ao fundo do poço?

Os atuais e últimos mandatários elencam os erros e problemas que acarretaram na queda da Divisão de Acesso no ano passado. O Periquito estreia em busca da volta à segunda divisão do Estado na próxima quarta-feira, contra o Grêmio Bagé, em Bagé. O jogo da 1ª rodada, que seria neste sábado, teve de ser adiado a pedido do Guarany, de Camaquã, que alegou falta de transporte para viajar a Santa Maria.



Foto: Lucas Amorelli / Diário de Santa Maria