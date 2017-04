Riograndense faz último treino antes da tão esperada estreia na Terceirona

Finalmente 05/04/2017 | 20h31 Atualizada em

Esta quinta-feira é o dia para o Riograndense. Às 20h, o time de Santa Maria entra no campo do Estádio Pedra Moura, em Bagé, para encarar o Grêmio Bagé, pela 2ª rodada da Terceirona gaúcha. Apesar de ser o segundo jogo da competição, a partida marca a estreia santa-mariense. Isso porque houve três alterações de datas em oito dias – pontapé inicial estava previsto para o último sábado.

Apesar dos contratempos, o time do técnico ítalo-germânico Michael Bohm está pronto para o desafio. Nesta quarta, ele comandou o último treino no gramado do Estádio dos Eucaliptos. Como a partida havia sido remarcada para quarta, e, na segunda, acabou sendo adiada para esta quinta, o treinador precisou refazer a programação.

– O adiamento não prejudica em nada o trabalho, mas a ansiedade fica maior. Temos que descarregar toda a adrenalina. Carregamos muita energia, e agora tem que liberar. Segunda tivemos uma certa frustração, porque estávamos na expectativa do jogo. Mas todo mundo se remobilizou e estamos totalmente focados – afirma Michael.

Apesar de já ter o time definido, ele não revela quem são os 11 jogadores que iniciam a partida.

– Agora é só deixar eles tirarem um pouco da adrenalina. Estamos preparados para o jogo. Os meus 26 jogadores estão no mesmo nível físico e tático – destaca o treinador.

A atenção e o estudo de cada adversário fará parte do trabalho, segundo Michael. No domingo passado, ele foi até Pelotas para acompanhar a estreia do primeiro adversário, contra o Rio Grande. O Grêmio Bagé venceu. Apesar de elogiar o time rival, o treinador espera um bom resultado na noite de hoje.

– O Bagé tem um time experiente, com jogadores mais velhos. Mas nada que nos impeça de fazer um jogo parelho – projeta o técnico.

SOBEM DOIS CLUBES



Na competição deste ano, que novamente é destinada a atletas sub-23 – à exceção de três jogadores acima desse limite –, classificam-se os 6 primeiros de cada grupo. Eles voltam a jogar entre si, e os quatro melhores passam à terceira fase, em que o sistema passa a ser de mata-mata. Os dois finalistas sobem para a Divisão de Acesso 2018. Grêmio e Inter, que jogarão com seus times B, estão fora da disputa pelo acesso.



GRUPO A: Riograndense, Farroupilha (Pelotas), Rio Grande, Grêmio Bagé, Guarany (Camaquã), Sapucaiense (Sapucaia do Sul), Novo Horizonte (Esteio) e Inter B

GRUPO B: Igrejinha, Nova Prata, PRS (Garibaldi), Gaúcho (Passo Fundo), Três Passos, Elite (Santo Ângelo) e Grêmio B