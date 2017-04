Nova Geração anuncia reforço da Itália para a Série Bronze de Futsal

Nome de peso 04/04/2017 | 20h18 Atualizada em

O Nova Geração confirmou um reforço de peso para a disputa da Série Bronze de Futsal, que começa neste sábado. Na noite de segunda-feira, a direção do clube anunciou a contratação do ala-direito César Sachet, 32 anos. Natural de Santa Maria, o atleta atua desde 2009 no futsal italiano. De férias da temporada na Itália, ele viajou para a sua cidade natal. Como o seu irmão, Bruno Sachet, é vice-presidente do Nova Geração, a negociação facilitou.

UFSM Futsal vence último amistoso antes da estreia na Bronze

— Ele aceitou o desafio de ficar conosco. Faz alguns dias que estávamos conversando, e como ele é irmão do Bruno, ficou mais fácil — afirma o diretor executivo do Nova Geração, Erony Paniz Jr.

Como tem contrato com o Carmagnola, que disputa a Série B na Itália, Sachet voltará à Europa em agosto.

Confira a tabela do primeiro turno da Série Bronze

— É algo bem pensado. A principal remuneração dele é lá na Itália. Então sabemos que é preciso ter toda uma cautela porque ele pode se machucar e perder essa oportunidade lá — explica Paniz.

Leia mais sobre futsal

Sachet, que hoje tem cidadania italiana, já passou por nove clubes desde que chegou à Europa para jogar no Belluno, em 2009. As suas melhores temporadas foram no ano passado, quando atuou na Série A, pelo tradicional Lazio, de Roma, e em 2014, quando foi o vice-artilheiro da Série B, pelo Rocco Ruvo, com 33 gols em 22 jogos.

Apesar de o campeonato se iniciar neste fim de semana, o Nova Geração só estreia em 15 de abril na competição, contra o União Independente, que é mais uma força da cidade na Bronze, assim como o UFSM Futsal.