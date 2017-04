Nova associação de skatistas quer centro de treinamento olímpico em Santa Maria

Sonho alto 05/04/2017 | 14h58 Atualizada em

Há cerca de 15 dias, Santa Maria conta com uma nova associação na cidade. Um grupo de amigos se reuniu para criar a Associação dos Amigos do Skate de Santa Maria (AASSM), que já está em funcionamento desde 13 de março. Além de fomentar o esporte no município, com a promoção de competições, os planos da diretoria são ambiciosos. Com a inclusão do skate como esporte olímpico para a próxima edição dos Jogos, em Tóquio 2020, o sonho da associação é conseguir um Centro de Treinamento Olímpico para a modalidade.

Inter-SM encerra primeiro turno da Divisão de Acesso na 3ª posição



Conforme o presidente da AASSM, Franco Gabriel Schneider, 21 anos, a formalização de entidade regularizada é o primeiro passo. A orientação, segundo ele, foi da secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella. O próximo passo da diretoria, agora, é começar a trabalhar no projeto para tentar recursos junto ao Ministério do Esporte.

Nova Geração anuncia reforço da Itália para a Série Bronze de Futsal



– Já temos o contato de duas empresas especializadas em centro de treinamentos. Ainda não temos uma estimativa de valores neste momento, até porque isso depende muito, também, do que o governo vai poder disponibilizar – afirma Franco.



PISTA É FUNDAMENTAL



Conforme Franco, atualmente, há apenas um espaço para o esporte no Bairro Tancredo Neves, que está em más condições, e uma pista no Bairro Nova Santa Marta, que seria inaugurada em fevereiro, mas que foi cancelada. Hoje, os praticantes utilizam o Centro Desportivo Municipal (CDM) para treinamentos. No entanto, não podem ser realizadas competições no CDM. Outra ideia da diretoria é realizar ao menos uma disputa por mês.

Após título na Georgia, Maria Portela sobe para o 5º lugar no ranking mundial de judô



– Na verdade, a criação da associação surgiu pela vontade e necessidade que temos de ter uma pista. O CDM é o único local que temos para andar. A pista ou o centro olímpico é uma coisa boa para toda a cidade. Já fizemos competições que reuniram skatistas de várias cidades. O que queremos é que entendam que o skate é um esporte que tem muitos praticantes – destaca Franco.



Antes de mundial em Abu Dhabi, Mel Cueto luta por recursos para ir à competição nos EUA

No próximo fim de semana, a cidade estará representada por três skatistas na segunda etapa da Liga Gaúcha de Skate, em Bagé. Na primeira etapa, Jean Sanne ficou em 3º lugar na categoria amador 2 e Gabriel Ouriques em 13º na iniciante. Ao final das nove etapas, somam-se os pontos para conhecer o campeão. Quem ficar com o troféu garante vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade. O terceiro competidor de Santa Maria ainda será definido.

Em 8 dias, estreia do Riograndense na Terceirona muda de data três vezes



A AASSM já conta com 45 associados, fora os 12 que fazem parte da diretoria. Neste primeiro momento não será cobrada nenhuma mensalidade. A estimativa de Franco é que haja cerca de 200 skatistas na cidade. Quem quiser fazer parte da associação pode entrar em contato pela página da entidade no Facebook: Associação dos Amigos do Skate de Santa Maria.