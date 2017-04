Na melhor fase da carreira, Tiago Nunes diz ser possível eliminar o Grêmio

Técnico santa-mariense 01/04/2017 | 12h00 Atualizada em

O santa-mariense formado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Tiago Nunes, 37 anos, tem tudo para estar na briga pelo título de melhor técnico do Gauchão. O treinador do Veranópolis levou o time da Serra, que nos dois últimos anos brigava para não cair, ao 5º lugar na primeira fase e às quartas de final da competição, contra o poderoso Grêmio. O primeiro jogo será neste domingo, às 16h, no Estádio Antônio David Farina.



Tiago avalia que este é o seu melhor momento como técnico. Mais novo treinador do Gauchão 2017, o santa-mariense já passou por 20 clubes de oito Estados brasileiros. Segundo ele, o mata-mata contra o Grêmio é o seu maior desafio na carreira. Para quem já empatou com o Tricolor em 1 a 1 na Arena, na primeira fase, passar pelos gremistas não é missão impossível.

– O Grêmio tem muitos jogadores de qualidade que podem definir o jogo em segundos. O nosso papel é tirar qualquer tipo de responsabilidade e deixar o jogo aberto para a volta. O maior cuidado é nesse primeiro jogo. Se for mal no primeiro, é difícil reverter. Tendo chance no jogo da volta, se você consegue um gol cedo, tem uma boa chance de passar – projeta.

Apesar do favoritismo da equipe de Renato Portaluppi, Tiago avalia que a partida contra um dos grandes do Estado é uma boa oportunidade para todos no Veranópolis.



– A direção está feliz em pegar o Grêmio. É mais um atrativo. Dá uma boa visibilidade e uma boa renda. Também estou feliz porque temos a oportunidade de estar na vitrine, no mínimo, por mais dois jogos. E foi isso que todo mundo buscou quando veio para cá – pondera.



Para encerrar o assunto Grêmio, Tiago faz um pedido aos seus conterrâneos. Ele sabe que terá a torcida dos colorados, mas pede também o apoio dos gremistas.



– São poucas as oportunidades que os profissionais da cidade têm para colocar o nome da cidade em evidência. Se não torcerem à favor, que pelo menos não torçam contra. Espero energias positivas daí – brinca.



CAMPANHA



Tiago conta que o principal objetivo pedido pelo clube era não cair. Nos dois últimos anos o Veranópolis brigou contra o rebaixamento. Mais do que isso, o santa-mariense conseguiu levar o time a ter a melhor defesa da competição e ser um dos clubes que menos perderam até aqui. Foram apenas oito gols sofridos e duas derrotas, uma delas para o Novo Hamburgo, que terminou como líder isolado. Além do empate com o Grêmio fora, o VEC conseguiu segurar o Inter, logo na estreia, vencer o Brasil-Pel, ambos em casa, e o Caxias, fora.



– A característica da competição prioriza que você não perca. Assim, você consegue somar ponto a cada jogo e não deixa que os seus adversários pontuem mais. Em onze jogos, conseguimos pontuar em nove. Foi um marco para o Veranópolis. Criamos uma boa sustentação defensiva. Coletivamente, portamo-nos muito bem. Os meus jogadores estão fazendo um trabalho fantástico – analisa.

Fato é que, mesmo que não seja possível passar pelo Grêmio, o técnico de Santa Maria sai valorizado da competição e sobe de patamar profissionalmente. Como o Veranópolis não deve disputar nenhuma competição no segundo semestre, Tiago diz que já recebeu duas propostas e uma sondagem de clubes que "figuram bem no cenário nacional". No entanto, ele não revela nomes e diz que o foco é total no jogo contra o Tricolor.



– Estamos muito felizes porque estamos sendo bem valorizados. Posso dizer que é o trabalho onde estou tendo mais visibilidade. Outros trabalhos que realizei em clubes menores, e nas próprias categorias de base do Grêmio e do Juventude, consegui desenvolver um trabalho mais longo, mas sem tanta projeção. É o máximo que posso dizer no momento (propostas). O mercado é muito relativo – explica.