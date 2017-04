Maria Portela conquista o ouro no Grand Prix de Judô na Geórgia

De volta ao pódio 02/04/2017 | 15h50 Atualizada em

Depois de começar o ano sem medalha no Grand Slam de Paris, em fevereiro, a castilhense Maria Portela se recuperou e faturou o ouro no Grand Prix de Tbilsi, na Geórgia, no último sábado. A atleta, que começou no judô em Santa Maria, derrotou a venezuelana Elvismar Rodriguez na final das pesos médio (até 70kg). O título só veio no Golden Score (uma espécie de prorrogação) após a adversária ter sido punida por falta de combatibilidade.

Na primeira luta da competição realizada pela Federação Internacional de Judô (FIJ), que começou na sexta-feira e foi até este domingo, Portela bateu Natascha Ausma, da Holanda. Na segunda luta, que deu lugar à final à brasileira, a derrotada foi Szabina Gercsak, da Hungria. Na decisão contra Rodriguez, 4ª no ranking mundial, foram três minutos e meio de prorrogação até o título.

– Fiquei muito feliz com o resultado. Ser campeã no início do ciclo Tokyo 2020 dá um baita ânimo. Começar um ciclo bem é muito importante. Estou feliz por isso. Consegui chegar ao lugar mais alto do pódio e significa que tem muita coisa ainda pela frente, para continuar evoluindo e melhorando – afirma Portella.

No ano passado Portela havia sido bronze no GP de Havana, em Cuba, e prata no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. Os últimos títulos internacionais de Portela haviam sido em 2012. Naquele ano ela ficou com o ouro no Pan-Americano, no Grand Prix de Abu Dhabi e no Grand Slam de Moscow.

Maria Portela se emocionou ao final da luta decisiva contra a venezuelana Foto: Gabriela Sabau / Federação Internacional de Judô