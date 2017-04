Inter-SM segura empate e conquista ponto importante em Pelotas

0 a 0 03/04/2017 | 21h53 Atualizada em

O Inter-SM viajou ao sul do Estado na noite desta segunda-feira, no complemento da 7ª rodada da Divisão de Acesso, e conquistou um importante resultado na Boca do Lobo. Diante da forte equipe do Pelotas, os jogadores alvirrubros seguraram o empate em 0 a 0. O resultado deixa o time do técnico Vinicius Munhoz na 3ª posição da tabela de classificação do Grupo A, com 10 pontos, o mesmo número do líder, Aimoré, que empatou em 1 a 1 com o São Gabriel, em São Leopoldo, e tem saldo melhor.

Em tarde de público recorde na Baixada, Inter-SM empata com o Avenida



A equipe santa-mariense volta a campo no próximo domingo, às 16h, novamente contra o Pelotas, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da 8ª rodada da Divisão de Acesso – a 1ª rodada do returno.

Buscando os três pontos a todo custo em seu território, os donos da casa tiveram o controle da partida no primeiro tempo. E, logo a quatro minutos, o Inter-SM sofreu um desfalque importante. O meia-atacante Wallan Luan, um dos destaques da equipe, sentiu uma lesão e teve de ser substituído. Em seu lugar, entrou Enrico.



Roupeiro, massagista e fotógrafo: Zula é o guardião do vestiário do Inter-SM há 3 anos

Aos 13 minutos, o zagueiro Dionatan, do Inter-SM, errou o passe no setor defensivo, Douglas Mineiro avançou, chutou forte e, por pouco, a bola não entrou. Em outra boa oportunidade, aos 38, Douglas Mineiro acertou o travessão de Ian após cruzamento. Na sobra, o Inter-SM respondeu em contra-ataque rápido. Ayrton lançou Eduardo, que entrou sozinho, tentou driblar o goleiro, mas Rafael salvou.



Chiquinho trabalha com bola pela primeira vez e é novidade em treino do Inter-SM



No segundo tempo, o Pelotas empurrou, de vez, o Inter-SM para o campo defensivo. Aos dois minutos, em novo erro na saída de bola alvirrubro, o Lobo chegou com perigo com Uélison, que chutou cruzado e a bola passou perto do gol de Ian.

Aos 33, o centroavante Brasão subiu mais alto do que a defesa do Inter-SM, mas cabeceou por cima. Nos 10 minutos finais, apesar da pressão da torcida nas arquibancadas, o time alvirrubro conseguiu esfriar o ritmo do adversário e segurou o importante resultado fora de casa. Fim de jogo e 0 a 0 na Boca do Lobo.

PELOTAS 0

Rafael; Darlem, Claiton, Gasparetto e Nícolas; Ceará (Douglas Oliveira), Arílson, Vinícius Martins (Jeferson) e Uélison Santana; Douglas Mineiro (Gilian) e Brasão. Técnico: Marcelo Mabília



INTER-SM 0

Ian; Maldonado, Alemão, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Ícaro (Fernando) e Wallan Luan (Enrico) e Ayrton; Eduardo (Felipe Gaúcho). Técnico: Vinicius Munhoz

Cartões amarelos: Ceará, Nícolas (P); Adriano Alemão e Dionatan (I)

Arbitragem: Geovane Silva, auxiliado por Marcos Edinei de Moraes e Igor Irving Balke

Local: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas