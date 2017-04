Inter-SM pode ter desfalque importante para o jogo contra o Pelotas

Preocupa 05/04/2017 | 20h48 Atualizada em

O grupo do Inter-SM se reapresentou nesta quarta-feira após o empate em 0 a 0 contra o Pelotas na última segunda-feira na Boca do Lobo. A ausência no treinamento realizado à tarde, na UFSM, foi o atacante Wallan Luan. Um dos destaques do time, o camisa 7 saiu após segundos de jogo, com uma lesão no pé. Ele ficou em recuperação para desinchar o pé. Nesta quinta ele realiza exame.



Por outro lado, quem pode voltar para o jogo de domingo, contra o Pelotas, no Presidente Vargas, é o meia Kleyton. Ele voltou aos treinamentos. O último reforço, o também meia Chiquinho, já teve a documentação enviada à CBF. Agora o clube aguarda a publicação do nome dele no Boletim Informativo Diário (BID) até sexta-feira.

O adversário também pode ter uma estreia importante. Daniel Carvalho, 34 anos, revelado pelo Inter, assinou com o clube da sua terra natal. Ele já treinou com os companheiros e também aguarda a publicação do seu nome no BID.