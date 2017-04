Inter-SM enfrenta o Pelotas em busca da retomada da liderança

Divisão de Acesso 02/04/2017 | 20h34 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Técnico Vinicius Munhoz (de branco) definiu o time que entra em campo nesta segunda em treino na última sexta Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Inter-SM viajou neste domingo para Pelotas para o confronto válido pela 7ª e última rodada do primeiro turno da Divisão de Acesso. A partida contra o time do Estádio Boca do Lobo será às 20h desta segunda-feira. O jogo pode valer a liderança do grupo A. O alvirrubro é o 4º e os pelotenses são os quintos. Ambos os times têm 9 pontos, enquanto o líder, Guarani, tem 10, mas com um jogo a mais.

O time de Santa Maria terá a volta do seu goleador. O camisa 9 Eduardo, autor de quatro gols em cinco jogos na competição, retorna ao time depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. , marca a estreia do novo técnico do time mandante, Marcelo Mabília, que foi anunciado na sexta-feira.



O técnico Vinicius Munhoz teve a última semana livre para arrumar o time, já que não houve rodada no meio da semana. É uma vantagem, já que o Pelotas jogou na quinta-feira, em Venâncio Aires, contra o Guarani-VA e empatou em 0 a 0. Esse, aliás, foi o principal motivo para adiar o jogo contra o Inter-SM, que estava marcado para este domingo. Apesar da volta de Eduardo, o time de Santa Maria ainda conta com um desfalque importante. O camisa 10 e capitão do time, Kleyton, não conseguiu se recuperar de dores na coxa direita e segue fora do time.



O último treinamento antes do jogo foi na manhã de domingo, na Baixada. Às 18h, a delegação embarcou rumo ao sul do Estado.

Chiquinho confirmado



Depois de muita especulação e despistes da direção do Inter-SM, o clube confirmou no sábado, em seu site, o acerto com o meia Chiquinho. O jogador de 35 anos já estava treinando no Estádio Presidente Vargas desde pouco depois do início da temporada para se recuperar de uma lesão. Nesta semana, o canhoto, que foi camisa 10 na campanha de 2007, quando o Inter-SM subiu para a Série A, voltou a treinar com bola com o restante do grupo. A expectativa é que ele esteja disponível para jogar na próxima rodada, no domingo que vem, contra o Pelotas, pela 8ª rodada, no Estádio Presidente Vargas, às 16h.



Segunda-feira - 20h



PELOTAS

Rafael; Darlem, Cleiton, Yuri e Nicolas; Ceará, Arilson, Vinícius Martins e Uélison Santana; Douglas Mineiro e Giovane Gomez

Técnico: Marcelo Mabília

INTER-SM

Ian; Maldonado, Dionatan, Alemão e Cássio; Théo, Marquinhos, Wallan Luan, Ayrton e Ícaro; Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

Arbitragem: Geovane Silva, auxiliado por Marcos Edinei de Moraes e Igor Irving Balke

Local: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas