Inter-SM encerra primeiro turno da Divisão de Acesso na 3ª posição

Com o empate em 0 a 0 com o Pelotas na noite de segunda-feira, no Estádio Boca do Lobo, o Inter-SM encerra o primeiro turno da Divisão de Acesso dentro da zona de classificação para a segunda fase. Em um jogo equilibrado, o empate ficou de bom tamanho para as duas equipes, já que ambas tiveram chances claras de gol. O técnico do time de Santa Maria, Vinicius Munhoz, destacou a importância do ponto conquistado fora de casa.

Com um retrospecto de duas vitórias, quatro empates e uma derrota, a equipe alvirrubra ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 10 pontos _ mesma pontuação do líder Aimoré, que tem saldo melhor.

– O retrospecto recente do Inter-SM jogando lá, geralmente, era de derrotas. Conseguimos fazer uma partida competitiva e arrancar um ponto que tem que ser valorizado. A lesão do Wallan Luan, logo no início, desmontou um pouco da nossa estratégia de jogar no contra-ataque – frisa o técnico santa-mariense.

Nesta terça-feira houve treino apenas para os jogadores que não foram ao sul do estado. Nesta quarta todo o grupo se reapresenta. Assim como Wallan Luan, o meia Kleyton, que vinha se recuperando de lesão, será reavaliado hoje. Julinho e Benhur, que estavam machucados, e Chiquinho, que foi oficializado no sábado, não estão confirmados para o confronto diante dos pelotenses no domingo.

Para o jogo de domingo, o treinador alvirrubro diz esperar mais uma boa atuação do seu time. Mesmo com o terceiro empate seguido do clube, Munhoz diz que a equipe não vai pressionada pela vitória.

– O nosso maior desafio é manter o padrão de desempenho. Esperamos ter uma semana boa de treinos é seguir tendo desempenho, porque quando temos isso, nos aproximamos do resultado. Isso é o fundamental, não podemos entrar na partida pressionados pelos resultados – destaca.

Os ingressos para a partida já estão a venda. Os preços variam de R$ 10 a R$ 50, e podem ser adquiridos na secretaria do clube, das 9h às 20h. Mais informações pelo telefone (55) 3026-7180.