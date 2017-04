Em 8 dias, estreia do Riograndense na Terceirona muda de data três vezes 

Mais uma vez... 04/04/2017 | 14h26 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A torcida do Riograndense terá que esperar mais um dia para ver a estreia do clube na Terceirona gaúcha. Pela terceira vez em oito dias, a primeira partida do time de Santa Maria na competição sofreu alteração de data. Agora, o jogo contra o Grêmio Bagé, que seria nesta quarta-feira, foi adiado para a quinta. O horário e o local, porém, continuam os mesmos: às 20h, no Estádio Pedro Moura, em Bagé.

Conforme a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que confirmou a alteração nesta terça-feira, a transferência da partida para a quinta-feita foi um pedido do Grêmio Bagé. O regulamento da competição admite que haja alteração, contanto que o clube mandante peça, pelo menos, três dias antes do jogo, como foi o caso. Não houve uma justificativa específica para o pedido de alteração.

A primeira modificação na estreia do Riograndense na competição foi uma semana antes do dia 2, para quando estava marcado o jogo da 1ª rodada, que seria contra o Guarany, de Camaquã, nos Eucaliptos. Como o estádio esmeraldino não seria liberado a tempo pelo Corpo de Bombeiros, o clube solicitou o Estádio Presidente Vargas emprestado, para o sábado, dia 1º, para não coincidir com o confronto entre Soldiers e Chacais, pelo Gauchão de futebol americano, na Baixada, no domingo.

No entanto, a pedido do Guarany-Ca, que não conseguiu transporte para viajar a Santa Maria, a FGF realocou o confronto só para o final de abril. Com isso, o time santa-mariense estrearia na 2ª rodada, contra o Grêmio Bagé, em jogo que seria nesta quarta.

