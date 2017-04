Após três derrotas seguidas, São Gabriel tenta se recuperar na Divisão de Acesso

Para superar a crise 02/04/2017 | 20h12 Atualizada em

Há quatro jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas, sendo duas seguidas dentro de casa, o São Gabriel busca a recuperação na Divisão de Acesso. O Sanga vai até São Leopoldo enfrentar o Aimoré, no Estádio Cristo Rei, às 20h desta segunda-feira. Os gabrielenses são os vice lanternas, com 7 pontos, enquanto o time da Região Metropolitana é o segundo, com 9.

O técnico Círio Quadros teve a semana livre para treinamentos, já que não houve rodada no meio da semana. O grupo treinou ainda na manhã de domingo, antes de viajar, à noite, para a cidade do jogo.



A aposta da direção e do próprio treinador é na indignação dos jogadores após uma remobilização feita durante essa semana. Na segunda, um dia após a terceira derrota consecutiva, os dirigentes convocaram uma coletiva para pedir mais apoio da comunidade gabrielense. O preparador físico foi demitido, um jogador dispensado e um reforço contratado. Nos próximos dias mais atletas do atual elenco devem ser liberados, e mais dois ou três, que disputaram o Gauchão, devem chegar.

Além disso, na última quarta-feira, a Câmara de Vereadores de São Gabriel anunciou a destinação de uma verba de R$ 50 mil. O valor é referente a economias do legislativo e foi aprovado pelos vereadores.

SEGUNDA-FEIRA - 20h



AIMORÉ

Nicolas; Nenê, Gullit, André e Maxsuel; Digaô, Gregory, Diogo, Thiago Corrêa e Marco Antônio ; Irapuan Júnior

Técnico: Claiton dos Santos

SÃO GABRIEL

Juliano, Deivid (Jocenir), Vagner, Charles e Jaime; Lúcio (Diego Borges), João Felipe, Rilber e Júnior; Daniel e João Leandro

Técnico: Círio Quadros

Arbitragem: Fábio de Souza auxiliado por Vitor Alberto de Castro e Rodrigo Silveira de Vargas



Local: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo