Após título na Georgia, Maria Portela sobe para o 5º lugar no ranking mundial de judô

Rumo ao topo 04/04/2017 | 15h38 Atualizada em

Os 700 pontos conquistados com o ouro no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, no último sábado, fizeram com que a judoca Maria Portela subisse três posições no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF). A nova classificação foi divulgada no site da IJF nesta terça-feira.

Maria Portela conquista ouro no Grand Prix da Geórgia

Agora, a atleta castilhense, revelada em projeto social de Santa Maria, ocupa a 5ª posição da categoria 70 kg, com 1966 pontos. A líder da categoria é a japonesa Chizuzu Arai, com 3171 pontos somados.

Maria Portela perde na primeira luta e é eliminada no Grand Slam de Paris



Após os bons resultados no Grand Prix de Tbilisi, a seleção brasileira de judô conta com nove atletas entre os 10 melhores no ranking mundial. As melhores colocadas são Rafaela Silva (57 kg) e Érika Miranda (52 kg), ambas na segunda posição em suas categorias.

Sob o olhar dos mestres e colegas, judoca Maria Portela se casa em Santa Maria



A próxima competição da seleção brasileira será o Campeonato Pan-Americano da Cidade do Panamá, de 28 a 30 de abril. A competição dará 700 pontos aos campeões.