Após polêmica, associação deixa o Riograndense e retoma projeto social longe dos Eucaliptos

Divergência 03/04/2017 | 19h42

AAR utilizava o espaço e o campo do Estádio dos Eucaliptos para desenvolver escolinha de futebol com 45 alunos

AAR utilizava o espaço e o campo do Estádio dos Eucaliptos para desenvolver escolinha de futebol com 45 alunos

Depois de três meses de inatividade, a Associação Amigos do Riograndense (AAR) retoma, nesta terça-feira, o seu projeto com 40 meninos entre os 12 e 15 anos, no Clube 21 de Abril. A iniciativa tem como objetivo dar mais oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade social dos bairros Perpétuo Socorro e Itararé. Os trabalhos eram realizados, desde 2012, no Estádio dos Eucaliptos. Mas, após uma divergência com a atual direção do clube, a associação saiu das dependências do Riograndense. O espaço do 21 de Abril foi concedido gratuitamente pela prefeitura.



A associação foi criada em 2012, proposta pelo próprio clube, para desenvolver as categorias de base. O projeto deu certo, tanto é que o clube voltou a disputar a Copa FGF Sub-19 no mesmo ano, e fez com que o time chegasse até as semifinais da competição em 2015. Desde então, o gramado dos Eucaliptos era usado para os treinamentos sem custo algum.

Conforme o presidente da AAR, Osmar de Moraes, em janeiro deste ano, a diretoria do clube chamou a associação para uma reunião, para que fosse assinado um contrato de utilização da estrutura. No entanto, seria cobrada uma taxa de R$ 300, numa espécie de aluguel. Porém, segundo Moraes, como a entidade é sem fins lucrativos e angaria recursos do Imposto de Renda de um projeto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), só pode aplicar as verbas em materiais para os alunos. Portanto, o aluguel não poderia ser pago.

– Criamos a associação para ajudar o Riograndense, e não para atrapalhar. Tivemos que, praticamente, mandar essas 45 crianças embora. Enquanto estivemos lá, mantivemos, de alguma forma, a estrutura do clube, principalmente o gramado, porque apresentamos relatório e é permitido por lei. Queriam que pagássemos água, luz, manutenção do campo e o aluguel. Além disso, no estatuto do clube, diz que os conselheiros em dia têm direito de promover ações sociais nas dependência do clube, estando com a mensalidade em dia, sem nenhum ônus. Toda a nossa diretoria era de conselheiros, que agora também se afastaram do clube – afirma Moraes.



Em nota, a direção do Riograndense se manifestou e disse que defendeu a permanência da AAR no clube, e que a proposição de um contrato foi para evitar qualquer problema na Justiça:

– Foi proposto um contrato pelo nosso jurídico e pelo Conselho Deliberativo do Riograndense, e que não foi aceito por parte deles. Todas as ações do Riograndense estão sendo orientadas pelo jurídico para deixar ajustada todas as atividades dentro do clube – disse o Riograndense em nota.



Crianças interessadas em participar do projeto, que agora será de futsal, devem ir até o Clube 21 de Abril de segunda a quinta-feira, das 9h ao meio-dia e das 15h às 16h30min.

O presidente da associação também rebateu a declaração da ex-presidente do Riograndense Lisete Frohlich de que a entidade havia feito alguns dos contratos profissionais com os jogadores do sub-19 - na edição do último fim de semana, o Diário publicou uma reportagem especial sobre os motivos que levaram o Riograndense à Tarceirona. A medida foi um dos fatores apresentados pelo atual presidente do clube, José Luiz Coden, para a impossibilidade de manter os jogadores contratados no ano passado e que culminou com a queda para a Terceirona.



Moraes diz que a AAR foi responsável por formar os atletas, que começaram no projeto. Mas que, enquanto ligados à entidade, eles tinham contratos amadores, sendo profissionalizados depois da boa campanha de 2015.



– A associação nem pode fazer contrato porque não temos registro na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e nem na CBF. Em nenhum momento nos envolvemos nesses contratos, porque não temos respaldo para isso. Formamos os jogadores e demos de graça para o Riograndense, que perdeu eles por falta de gestão. Não tem nenhuma assinatura nossa nesses contratos – contrapõe Moraes.