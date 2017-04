Após avaliação de 480 candidatos, Novo Horizonte seleciona 43 atletas

Categorias de base 05/04/2017 | 20h17 Atualizada em

Campo no Bairro Medianeira reuniu 480 candidatos no último fim de semana

Campo no Bairro Medianeira reuniu 480 candidatos no último fim de semana Foto: Novo Horizonte / Divulgação

O Novo Horizonte divulgou a lista dos jogadores aprovados em seletiva promovida em conjunto ao Inter, no último fim de semana, no CT Morada dos Cardeais, no Bairro Medianeira, em Santa Maria.

Ao todo, 480 candidatos participaram das avaliações em dois dias. Desse número, 43 irão seguir nos times de categorias de base do Novo Horizonte (veja a lista abaixo).

Ainda nesta semana, serão anunciados os nomes dos atletas que passarão por um período de testes no clube da Capital.



OS APROVADOS

2007 (ano de nascimento)

Bruno Tonetto (Escola de Futebol G2)

Pedro Senna (Escola de Futebol G2)

2006

Douglas Kettes (Escola de Futebol G2)

Guilherme Almeida (ADF)

Guilherme Oliveira (Ijui)

2005

Vitor Bortoluzi (Escola de Futebol G2)

Gabriel Markus (Cometa, Panambi)

Heitor Stein (Escolinha São Pedro)

Jacson Cavalheiro (Novapalmense)

2004

Emanuel Guareschi (Flamengo, Itaqui)

Diogo Rosa (São Sepé)

Matheus Vieira (São Luiz Gonzaga)

Nicolas Ludwig (Ijuí)

Luan dos Santos (Flamengo, Itaqui)

Luigi Nilmar Messa (Flamengo, Itaqui)

Pietro dos Santos Costa (Ser Santos)

Wilgner Medeiros (Flamengo, Itaqui)

2003

Vinicius Silveira

João Gabriel Alves

Anael Tocchetto

Rafael Schmidt

Gabriel Stocher

João Felipe Machado

Mateus Medeiros

Fabricio Freitas

Vinicios Alves

2002

Ricardo Linn

Vitor Romero

Ramon Mendes de Oliveira

Brayan Moura

Ryan Correa de Lima

Sub-17

Gustavo Ferigolo

Luan Mateus

Alessandro Bitencourt

Gabriel Machado

Douglas Andrades

Yago Rosa

Thales Trindade

Cassiano Rodrigues

Carlos Deviel

Kevin Lacerda