Antes de mundial em Abu Dhabi, Mel Cueto luta por recursos para ir à competição nos EUA 

04/04/2017 | 13h00

Na semana que vem a faixa roxa de jiu-jitsu santa-mariense Melissa Cueto embarca rumo aos Emirados Árabes Unidos em busca do título do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, organizado pela UAE Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF). Além do desejo de conquistar o troféu, o título pode significar a realização de mais um sonho. Com a premiação da competição de Abu Dhabi, que começa a ser disputada no próximo dia 15, a atleta pretende participar do Mundial da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), em Long Beach, na Califórnia, em maio.



A premiação prevista para a categoria de Mel (62 kg) em Abu Dhabi é de quase US$ 3 mil, o que representa pouco mais de R$ 9 mil. Nas contas dela, serão necessários aproximadamente mais R$ 4 mil para conseguir ir aos Estados Unidos. As despesas para a competição em solo árabe é custeada pela UAEJJF, já que a atleta foi campeã da seletiva realizada em fevereiro deste ano, em Manaus. Como o Mundial da IBJJF não tem classificatória, os custos são de responsabilidade do próprio competidor.



Para angariar esses recursos, assim como fez para participar da seletiva, Mel organiza uma rifa com diversos prêmios (confira abaixo). Quem quiser contribuir com um valor maior, pode entrar em contato com a atleta.



– Qualquer ajuda é bem-vinda. Vamos começar a vender a rifa hoje (terça). Estou me preparando ao máximo para conseguir esse título para conseguir o prêmio e ir para a Califórnia – explica Mel.

TREINAMENTO FORTE



A determinação para ir bem no Mundial de Abu Dhabi é proporcional ao tamanho da preparação que Mel tem feito para a competição. A rotina de treinamentos da atleta, geralmente, ultrapassa 10h por dia. Os trabalhos de preparação física, pilates, técnica e força começam às 9h e terminam, geralmente, por volta das 22h. Aos finais de semana, a rotina é um pouco mais leve, com corrida e duas horas de academia. Por todo esse esforço, a confiança no título é grande.



– Há uns quatro anos tentava essa seletiva. Tudo passa por Abu Dhabi. Fiquei motivada com as lutas da classificatória, e estou me preparando muito mais do que me preparei para Manaus. Não tem como dar errado. Ninguém me tira esse título – projeta Mel.



Para comprar a rifa ou para ajudar com qualquer outro valor os contatos são: (55) 99102-2663 ou mel_ploft@yahoo.com.br.

OS PRÊMIO DA RIFA



- 1º: Kit Suplemento (whey + Glutamina)

- 2º: 1 mês de treinamento funcional na Equilibrium Fitness

- 3º: Pacote com 3 sessões de massoterapia

- 4º: 1 mês de Muay Thai na Equilibrium Fitness

- 5º: 1 semestre de inglês na Achieve Languages

- 6º: 1 mês de pilates no Estúdio Marcele Antunes

- O sorteio será no dia 24 de maio, às 12h, na Academia Drill Bjj

- O valor é de R$ 10