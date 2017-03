Volante conhecido da torcida é o novo reforço do Inter-SM

Reforço 08/03/2017 | 18h30 Atualizada em

Chegou ao Estádio Presidente Vargas, nesta quarta-feira, o volante Adriano Alemão, 27 anos. O jogador, de 1m85cm, que também atua como zagueiro, é um velho conhecido dos alvirrubros. Em 2015, ele atuou no Inter-SM, na campanha em que o clube chegou até a segunda fase da Divisão de Acesso. Na ocasião, sob o comando do técnico Ricardo Attolini, ele atuou, na maioria dos jogos como volante.

Com os zagueiros Benhur e Paulo Henrique machucados, a tendência é que Alemão seja utilizado na defesa. O atleta estava atuando no Costa Rica, que disputa a 1ª Divisão do Estadual de Mato Grosso do Sul.

– O Vinicius (Munhoz, técnico) nos pediu mais contratações, e como já conhecíamos o Alemão, conseguimos trazê-lo. Estamos vendo a possibilidade de mais contratações, porque estamos com 27 jogadores agora. Só essa semana estávamos com quatro lesionados, sendo dois dos quatro zagueiros que tínhamos. O Alemão é canhoto, e pode atuar pelo lado esquerdo da zaga, que é o que estávamos precisando – explica o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol.



O jogador, que é natural do Paraná, já teve passagens por Atlético-PR e Chapecoense.